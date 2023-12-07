Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Aralık 2023 23:30
Ocak Ayında Reform

Birçok kişi ve çevrede dillendirilmekte, ocak ayında teşkilata duyurulacak yenilikler üzerinde çalışılıyormuş, (nütbe terfi süreleri, başpolislerin durumu, özlük haklar v.s.) detaylı bilgisi olanlar yorumuyla katkı sağlayabilir.


Yukatuman
Şef
07 Aralık 2023 23:45

Hiç bi şey düzelmez sen yenisin galiba


Çimelek
Aday Memur
07 Aralık 2023 23:47

Geniş anlamda bir çalışma var ama ne zaman olacağı ile alakalı bir şey ocak ayı duyumun sağlam mı


Çimelek
Aday Memur
07 Aralık 2023 23:50

Bilgisi olan meslektaşlar paylaşırlarsa makbule geçer


irfan-20sw
Memur
07 Aralık 2023 23:57

Lehimize bir şey olacağına dair pek ümitli değilim.


Ferhatsrn
Aday Memur
08 Aralık 2023 00:05
emeklilik yaşını çekerler ileriye reform derler onun adınada polisin lehine birşey olmaz arkadaşlar müsade etmezler başımızdakiler boşuna ümitlenmeyin .

Mustfa4444
Aday Memur
08 Aralık 2023 00:10
çalışmalarımız devam ediyor (yoğun şekilde)

erhannn34
Şube Müdürü
08 Aralık 2023 00:13
pek umudum yok 12 36 tüm birimleri kapsayacak falan diyebilirler seçim geliyor askerlik kalktı 20yilda emeklilik gitti, tek şark gitti çift şark geldi sanırım hiç bir beklentim yok
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