Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Aralık 2023 00:14
Bu nasıl bir başvuru? (Alan değişikliği)

Alan değişikliği en az 1 yıl kadrolu olarak çalışan her öğretmenin görev yaptığı ilçe içerisinde hadi ilçede olmadı il içerisinde tercihte bulunduğu ve atandığı bir başvuruyken neden bu KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ bölümüne öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında belirlenecektir ibaresi eklendi? Başvuru yapabilmek için en az 4 yıl görev yapma zorunluluğu nerden çıktı? Öğretmen başka bir il'e batıya, başka bir şehre gitmek istemiyor ki sadece bulunduğu yerde açık varsa eğitimine uygun başka bir alanda görev yapmak istiyor.

Bu başvuru kılavuzunda ne yapılmak istenmiş anlamak gerçekten zor

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