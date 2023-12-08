Milli Eğitim Bakanı TEKİN: Ders sürelerinde kısalma olmayacak.

https://www.memurlar.net/haber/1085357/bakan-tekin-den-ders-surelerine-iliskin-aciklama.html

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Ders saati süreleri 30 dk.ya çekilmelidir. Peki neden?

Ders saati süreleri 30 dk ya çekilirse eğer, başta yaşanan eğitim ortamı disiplinsizlikleri gelmek üzere, okullardaki devamsızlık sorunları, motivasyon eksikliği gibi konularda önemli ölçüde bir olumlayıcı katkı sağlayabilir.

Zira günümüzde İnternet/tablet/telefon/elektronik tahta gibi gelişmiş teknolojik donanımlar devreye girdiğinden, bağlı olarak öğrenme süreleri düşmüş ve 'Bilgiyi Transfer Süreci' son derece kısalmıştır. Günümüzde artık öğrenci 1-Tık la istediği bilgiye anlık erişim sağlayabilmekte. 40 dk ders süresi, yetenek ve atölye bölümleri hariç teorik ve akademik dersler açısından kesinlikle ama kesinlikle amacın dışında kalmıştır.

Yine aynı duruma mütevellit özellikle de dersin son 10 dakikasında disiplin problemleri şeklinde başgösterdiginden ders ve öğretim ortamı için çok büyük sıkıntılar getirmektedir. Neticede öğrencilerin fiziksel kapasiteden kaynaklı ihtiyaçları da bu koşula uygun olmaktan çıkmıştır. Bu ciddi manada bir sorun olup düzenleme gerektiren bir durumdur.

Pedagoklar ile eğitim bilimi uzmanları dahi internet ve bilişim çağında olduğumuz dönem içerisinde öğrencilerin algı sürecinin 20 ila 25 dakika ile sınırlı olduğunu belirtmektedirler. Buna fiziksel ihtiyaçlar da eklendiğinde okullarda ders degil adeta bir Anarşi yaşanmaktadır (!)

Sanıyorum forumda öteden beri gelen ve bu ders sürecinin kısaltılmasıni işleyen bir konu başlığı mevcut ise de güncel haber niteliğinden dolayı konu açmayı uygun gördüm.

Velhasıl ders saati süreci yeniden ayarlanarak kisaltilmadikça öğrencilerin dersten kopmamasini beklemek, etkin bir başarıdan söz etmek, motivasyon elde edebilmek imkansızın diğer adı gibi bir şey.

Buyurunuz.