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08 Aralık 2023 00:17
Milli Eğitim Bakanı TEKİN: Ders sürelerinde kısalma olmayacak.

https://www.memurlar.net/haber/1085357/bakan-tekin-den-ders-surelerine-iliskin-aciklama.html

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Ders saati süreleri 30 dk.ya çekilmelidir. Peki neden?

Ders saati süreleri 30 dk ya çekilirse eğer, başta yaşanan eğitim ortamı disiplinsizlikleri gelmek üzere, okullardaki devamsızlık sorunları, motivasyon eksikliği gibi konularda önemli ölçüde bir olumlayıcı katkı sağlayabilir.

Zira günümüzde İnternet/tablet/telefon/elektronik tahta gibi gelişmiş teknolojik donanımlar devreye girdiğinden, bağlı olarak öğrenme süreleri düşmüş ve 'Bilgiyi Transfer Süreci' son derece kısalmıştır. Günümüzde artık öğrenci 1-Tık la istediği bilgiye anlık erişim sağlayabilmekte. 40 dk ders süresi, yetenek ve atölye bölümleri hariç teorik ve akademik dersler açısından kesinlikle ama kesinlikle amacın dışında kalmıştır.

Yine aynı duruma mütevellit özellikle de dersin son 10 dakikasında disiplin problemleri şeklinde başgösterdiginden ders ve öğretim ortamı için çok büyük sıkıntılar getirmektedir. Neticede öğrencilerin fiziksel kapasiteden kaynaklı ihtiyaçları da bu koşula uygun olmaktan çıkmıştır. Bu ciddi manada bir sorun olup düzenleme gerektiren bir durumdur.

Pedagoklar ile eğitim bilimi uzmanları dahi internet ve bilişim çağında olduğumuz dönem içerisinde öğrencilerin algı sürecinin 20 ila 25 dakika ile sınırlı olduğunu belirtmektedirler. Buna fiziksel ihtiyaçlar da eklendiğinde okullarda ders degil adeta bir Anarşi yaşanmaktadır (!)

Sanıyorum forumda öteden beri gelen ve bu ders sürecinin kısaltılmasıni işleyen bir konu başlığı mevcut ise de güncel haber niteliğinden dolayı konu açmayı uygun gördüm.

Velhasıl ders saati süreci yeniden ayarlanarak kisaltilmadikça öğrencilerin dersten kopmamasini beklemek, etkin bir başarıdan söz etmek, motivasyon elde edebilmek imkansızın diğer adı gibi bir şey.

Buyurunuz.


kamuran15
Müsteşar
08 Aralık 2023 00:32

Şasirdık mi Hayır !


miyalin
Aday Memur
08 Aralık 2023 00:38

MuallimSani hocam o kadar güzel ki şu görüşünüz. Cidden o son 10 dk yavrucaklar bitap düşüyorlar sayın hocam. İçlerinden kimileri huysuzlanmaya ve gürültü patırtıya başlıyor, kimileri kahvaltısız geldiğinden ders dinlemeyi otonom şekilde bırakıyor, kimilerinin ekseriyetle lavabo, tuvalet su gibi temel ihtiyacı başlıyor.

Eğitimi ve okulu sevebilmeleri motive olabilmeleri için böyle bir düzenleme gerekiyor hakikaten elzem. İnanın o son 10 dk içinde öğrencilerin tamamen gözleri kapıda kulakları zil sesinde olduğundan, dersten kopmuş bir şekilde dersten verim alabilmenin asla imkan ve olasılığı kalmış değil. Okul ve kademe ayırt etmeksizin ders süreleri kesinlikle 10 dk kısalsa çok.çok.çok iyi olur İnşallah.


muallimi-sani
Memur
08 Aralık 2023 01:02

"Okul ve kademe ayırt etmeksizin ders süreleri kesinlikle 10 dk kısalsa çok.çok.çok iyi olur İnşallah."

İnşallah hocam fakat tepki çekmekte mahir sn bakanimiz


errraayn
Aday Memur
08 Aralık 2023 01:14

Şu ders saati sürecini artik 30 dk yapmak icin gökten vahiy meleği mi bekleniyor anlamış degilim!? Yav 1 kere de öğrencinin öğretmenin sesine kulak verin... 1 Kere de öğrenci öğretmen mutlu bir eğitim toplumu görmek isteyin... 1 Kere de yönünüzü sahanın dilek ve taleplerine çevirin bakalım... 1 Kere de Hiç bilemediniz pilot okullar aracılığyla gözlemini yapın ve kar-zarar endeksine dayalı şekilde bir karar mekanizması çalıştırın. Çok mu zor nedir yani 40 dakikada kimseler, 70 yıl önce icat edilmiş atomu yeniden parçalayamadı... Hani sizin "Öğretmenler Odası" kuramınız/masalınız onlarda mı kendi maaşli troll ve elemanlarınızdan!? Bu ülke iflah olmayacak aga ben anladım orasını. Nedeni de, Eğitim Sisteminin kasıtlı, bilinçli ve istençli olarak sahanın istek ve taleplerine göz yumulmasıyla alakalı bir durum


freef
Şef
08 Aralık 2023 01:25

Öğretmenlerin derse geç girmelerindeki bir neden de sanırım bu.

Diğer neden de öğrencinin geç girmesi.

Zihnen herkes 30 dk.ya adapte oldu.

Başka neden de haftada 35 - 40 saat eğitimleri öğrencinin kaldıramaması.

Yine başka neden de, deprem, pandemi derken sınıfı geçen yüzde 90 öğrencinin 2,5 yıl önceki seviyede kalması ve gittikçe bu seviyenin negatif açılması.

Disiplin nedenlerinden biri de bu.

Bunu çözmek yerine teneffüsü uzattılar, akla zarar.

Bunlar sorun morun çözemez. Yazık oluyor ülkeye.


armagedonn
Aday Memur
08 Aralık 2023 01:43

Sn İsmet YILMAZ vadetmişti ve yapacaktı bu işi

aaah ah bunlar var ya

neyse ağzımızı bozmanın bi lüzumu yok


Bir seher vakti
Aday Memur
08 Aralık 2023 01:49

Beni de alın aranıza bu sistemden umutsuzum NET


freef
Şef
08 Aralık 2023 01:51

Evet aynen öyle hocam. Öğrenci pandemi ve deprem nedeniyle 2.5 yıl ger,de kaldı. Ve bu 2.5 yıl geride olmak durumu aynen durmuyor. Müfredat değişmediği için her geçen gün bu geride kalma büyüyor. 2.5 yıl şu an 3 oldu. Gittikçe 4 -5 yıl olacak. Okullar disiplin ve okulu terk etme açısından iyice çığrından çıkacak.

Bakanlık bunu gördü ve müfredat sadeleştimeye geçti. Geçecek daha. Bu yıldan itibaren (yani gelecek yıldan) kademeli geçiş yapacakmış.

Eğer öğrenciye 2,5 yıl önceki müfredat ve kitapları verseydik en azından bu 2.5 yıl farkı aynı kalırdı.

bakanlığın çözümü, moğol işgali için kale surlarına bir sıra taş daha dizmeye benziyor.

Zoom falan dediler, tablet - bilgisayar - internet bulabilenlerden zooomu kurabilenler, kopmadan dersi dinlemek niyetinde olanlar, öğretmen de kopmadan anlatabildiyse ve müfredat tam takip edilebildiyse belki şu an takip edilenleri anlayabilirler.

,Sanırım yüzde 5 kadarı.

Yani olaya tersten bakın bir de.

5. sınıf çocuğuna 8. sınıf derslerini verirseniz ne olur.

Ne olur?

cevaba gerek yok.

Keşke bütün sınıflar 3 sene bırakılsaydı, 3 sene kayıpla bu nesli kurtarabilirdik.

Hadi dersi anlamayan on milyonlarca öğrenciyi derste tutun bakalım hocalar. Sinir harbine yenilip dayak yemeyin, aman dikkat.

Sırada bekleyen 1 milyon kişi var. Ona göre.

İşimiz or.

Bunları niye mi yazıyorum.

tarihe not düşmek için. Sadece bunun için.


cooling
Memur
08 Aralık 2023 02:05

YUH OLSUN BE YATACAK YERİNİZ KALMADI SİİZN (!)


sevdakuşunkanadında
Aday Memur
08 Aralık 2023 02:10

Kula çektirenler Allah tan bulur ila nihayet (!) sabır


muallimi-sani
Memur
08 Aralık 2023 02:31

Şu Cuma'nın aresi olan gecede, yeni bir hayal kırıklığıyla içimizi karartan, heyecanımızı söndüren, yaşam sevincimizi boğazımıza düğümleyen, geleceğe dair umutlarımızı körelten bu haberi almak,,, neyse anlayan anlaması gerektiği kadarını çoktan anladı veslm.


Mebgov.Türkay
Aday Memur
08 Aralık 2023 02:40

Hiç dikkat ettiniz mi? tam emin olamasam da şu saatlerdeki yazışmalara bile dönüş ve enrtyler gelebilmesi, insanların sadece moral ve mental açıdan değil fiziken ve bedenen de hasar görmeye başladığının birer kanıtı ve işareti olsa gerek.


berrinmeb
08 Aralık 2023 02:45

2. Döneme gider bakan ya suyu ısınmadı bence kaynadı


atahoca
Genel Müdür
08 Aralık 2023 07:48

Sorun ders sürelerinden ziyade ders çeşidi ve günlük işlenen ders sayısı...

Diğer mesele daha ziyade disiplinle alaklı. Disiplin derken sadece yönetmelikten bahsetmiyorum. Öğrencinin öz disiplininden de bahsediyorum. Diğer türlü bu müfredatlarla ve ne zaman çıkacağı bilinmeyen etkinliklerle istenen süre sıkıntı yaşatabilir. Pandemide 30 dakika iken etkinlikler yoktu.


BayrakHoca
Şef
08 Aralık 2023 08:06

Yıllardır bakan olmayı ne çok bekliyordu ama. Öğretmen bile değil kendisi. Öğretmen bakan istiyoruz


Katre-i Adalet
Memur
08 Aralık 2023 10:28

Ders sayısınin coklugu ve günlük 7/8 saat ders saati olayı gerçekten sıkıntılı 1 durum evet fakat, belki de aynı nedenle ders saati sürelerinin aşağı çekilmesi beklentisi öteden beridir öne çıktı diye biliyorum.

atahoca, Dün

Sorun ders sürelerinden ziyade ders çeşidi ve günlük işlenen ders sayısı...

Diğer mesele daha ziyade disiplinle alaklı. Disiplin derken sadece yönetmelikten bahsetmiyorum. Öğrencinin öz disiplininden de bahsediyorum. Diğer türlü bu müfredatlarla ve ne zaman çıkacağı bilinmeyen etkinliklerle istenen süre sıkıntı yaşatabilir. Pandemide 30 dakika iken etkinlikler yoktu.


Katre-i Adalet
Memur
08 Aralık 2023 10:53

Diğer neden de hemen herkesin hemfikir olduğu gibi okullardaki problemli ve okula uyumsuz öğrencilerin yol actigi disiplinsizliklerin çığrından çıkmış olması. Yine de her halikarda ve genel bağlamda şu ifadelere katılmıyorum diyebilmeme imkan ve olanak yok, "Zira günümüzde İnternet/tablet/telefon/elektronik tahta gibi gelişmiş teknolojik donanımlar devreye girdiğinden, bağlı olarak öğrenme süreleri düşmüş ve 'Bilgiyi Transfer Süreci' son derece kısalmıştır. Günümüzde artık öğrenci 1-Tık la istediği bilgiye anlık erişim sağlayabilmekte."


freef
Şef
08 Aralık 2023 11:16

4 işlem matematiği yapamayanı, akıcı bir Türkçe okuyamayanı, bir alt müfredatın en azından yarısını (50) yapamayanı bir üste çıkarırsan, sonra bir üste, bir üste daha çıkarırsan ne mi olur?

Disiplin problemleri. Dersi anlamayan ne ne yapar, kendine bir yol aramaz mı? Disiplin kurulları da ölmüş, rehberlik de işlemiyor. Aile ve devlet sıkısı da kalktı. Enflasyon ortamı için halk düşmanı derler, her türlü adaletsizliğin - ahlaksızlığın yayılmasına neden olur, denir. (Kaynak IMF, Süleyman Demirel'in bir konuşması)

40 saat * 40 dk. nasıl oturacak bu öğrenci sınıfta. Teneffüste bile kendine bir yol arayacak. Eskiden birkaç kişilerdi bunlar. Şimdi sınıfın yüzde 90'ı geçirildi bir üst sınıfa.

Bu devirde Allah öğretmen (lerden taraftar olmayanlara) sabır versin, işleri zor. Diğer öğretmenlere sabır dilemiyorum. Hak ediyorlar.


mıcheal owen
Şube Müdürü
08 Aralık 2023 11:50

Önceki bakanın hangi vaadini çiğnemediler ki güya okul öncesinden ücret alınmayacaktı gene almaya başladılar , güya uzman öğretmenlik de 5 yıla düşecekti hani verilen vaadler nerede kaldı sayın bakın bari genel seçimin üzerinden 1 yıl geçseydi be direk neşteri vurdunuz haa bu arada mülakat sözünü unutmuşum kusura bakmayın.


matemkogr
Şef
08 Aralık 2023 12:29

Otuzar dakikadan günde on ders güzel bir çözüm olabilir.

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