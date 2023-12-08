Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Aralık 2023 00:17
Sn Yusuf TEKİN yine şaşırtmadı ve ders saati kısalmayacak dedi ):

https://www.memurlar.net/haber/1085357/bakan-tekin-den-ders-surelerine-iliskin-aciklama.html

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Ders saati süreleri 30 dk.ya çekilmelidir. Peki neden?

Ders saati süreleri 30 dk ya çekilirse eğer, başta yaşanan eğitim ortamı disiplinsizlikleri gelmek üzere, okullardaki devamsızlık sorunları, motivasyon eksikliği gibi konularda önemli ölçüde bir olumlayıcı katkı sağlayabilir.

Zira günümüzde İnternet/tablet/telefon/elektronik tahta gibi gelişmiş teknolojik donanımlar devreye girdiğinden, bağlı olarak öğrenme süreleri düşmüş ve 'Bilgiyi Transfer Süreci' son derece kısalmıştır. Günümüzde artık öğrenci 1-Tık la istediği bilgiye anlık erişim sağlayabilmekte. 40 dk ders süresi, yetenek ve atölye bölümleri hariç teorik ve akademik dersler açısından kesinlikle ama kesinlikle amacın dışında kalmıştır.

Yine aynı duruma mütevellit özellikle de dersin son 10 dakikasında disiplin problemleri şeklinde başgösterdiginden ders ve öğretim ortamı için çok büyük sıkıntılar getirmektedir. Neticede öğrencilerin fiziksel kapasiteden kaynaklı ihtiyaçları da bu koşula uygun olmaktan çıkmıştır. Bu ciddi manada bir sorun olup düzenleme gerektiren bir durumdur.

Pedagoklar ile eğitim bilimi uzmanları dahi internet ve bilişim çağında olduğumuz dönem içerisinde öğrencilerin algı sürecinin 20 ila 25 dakika ile sınırlı olduğunu belirtmektedirler. Buna fiziksel ihtiyaçlar da eklendiğinde okullarda ders degil adeta bir Anarşi yaşanmaktadır (!)

Sanıyorum forumda öteden beri gelen ve bu ders sürecinin kısaltılmasıni işleyen bir konu başlığı mevcut ise de güncel haber niteliğinden dolayı konu açmayı uygun gördüm.

Velhasıl ders saati süreci yeniden ayarlanarak kisaltilmadikça öğrencilerin dersten kopmamasini beklemek, etkin bir başarıdan söz etmek, motivasyon elde edebilmek imkansızın diğer adı gibi bir şey.

Buyurunuz.


kamuran15
Müsteşar
08 Aralık 2023 00:32

Şasirdık mi Hayır !


miyalin
Aday Memur
08 Aralık 2023 00:38

MuallimSani hocam o kadar güzel ki şu görüşünüz. Cidden o son 10 dk yavrucaklar bitap düşüyorlar sayın hocam. İçlerinden kimileri huysuzlanmaya ve gürültü patırtıya başlıyor, kimileri kahvaltısız geldiğinden ders dinlemeyi otonom şekilde bırakıyor, kimilerinin ekseriyetle lavabo, tuvalet su gibi temel ihtiyacı başlıyor.

Eğitimi ve okulu sevebilmeleri motive olabilmeleri için böyle bir düzenleme gerekiyor hakikaten elzem. İnanın o son 10 dk içinde öğrencilerin tamamen gözleri kapıda kulakları zil sesinde olduğundan, dersten kopmuş bir şekilde dersten verim alabilmenin asla imkan ve olasılığı kalmış değil. Okul ve kademe ayırt etmeksizin ders süreleri kesinlikle 10 dk kısalsa çok.çok.çok iyi olur İnşallah.


muallimi-sani
Memur
08 Aralık 2023 01:02

"Okul ve kademe ayırt etmeksizin ders süreleri kesinlikle 10 dk kısalsa çok.çok.çok iyi olur İnşallah."

İnşallah hocam fakat tepki çekmekte mahir sn bakanimiz


errraayn
Aday Memur
08 Aralık 2023 01:14

Şu ders saati sürecini artik 30 dk yapmak icin gökten vahiy meleği mi bekleniyor anlamış degilim!? Yav 1 kere de öğrencinin öğretmenin sesine kulak verin... 1 Kere de öğrenci öğretmen mutlu bir eğitim toplumu görmek isteyin... 1 Kere de yönünüzü sahanın dilek ve taleplerine çevirin bakalım... 1 Kere de Hiç bilemediniz pilot okullar aracılığyla gözlemini yapın ve kar-zarar endeksine dayalı şekilde bir karar mekanizması çalıştırın. Çok mu zor nedir yani 40 dakikada kimseler, 70 yıl önce icat edilmiş atomu yeniden parçalayamadı... Hani sizin "Öğretmenler Odası" kuramınız/masalınız onlarda mı kendi maaşli troll ve elemanlarınızdan!? Bu ülke iflah olmayacak aga ben anladım orasını. Nedeni de, Eğitim Sisteminin kasıtlı, bilinçli ve istençli olarak sahanın istek ve taleplerine göz yumulmasıyla alakalı bir durum

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