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Editörler : oto-danisman-expert


08 Aralık 2023 00:37
satılık golf 5 2009 model 1,6 düz motor
Aracımı 8 yıldır kullanmaktayım, 3. Sahibiyim, BRC Marka LPG 65.000 de takılmıstır, km (157000)orijinaldir, sadece sag on camurluk surtmeden kaynaklı boyalıdır, harici hatasız boyasızdır, herhangı bir sorunu yoktur, masrafsızdır, servis bakımlıdır, bakımları Gaziemir Wosmerde yapılmıstır, aracın iç kozmetiği cok duzgundur, deforme yıpranma yoktur, ıcerısınde sıgara içilmemistir, sedan arac alacagım için satıyorum.

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