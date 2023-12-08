Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Aralık 2023 07:49
İkili öğretim yapılan okullarda idareci mesai saati kaçtır?

Günaydın arkadaşlar ikili eğitim yapan bir okulda ( 7.30-18.40 saatleri arasında ) idareci çalışma saati nedir.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
08 Aralık 2023 09:01

Günlük 8 saatten fazla açik kalan kurumlarda, -örneğin hastaneler..- yönetici personelin çalışma saatlerini ona göre ayarlar, haftada 40 saati geçmeyecek sekilde düzenleme yapar. Fazlasi icin saat başı fazla mesai ödemesi gerekir.

Okulda da okul müdürü çalışma saatlerini haftalik 40 saati gecmeyecek şekilde ayarlar. Bir md.yardımcisina 7de gel derse8 saat sonra çıkışına izin vermelidir.

Aksam okulu kim kapatacaksa o sabah geç gelip geç cikmalidir. Bunun dışında her uygulama angaryadır.

Genelde kendine guvenmeyen, panik müdürler tüm yardimcilar sabah 7 aksam 7 okulda dursun istiyor.

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