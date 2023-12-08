Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2023 08:51
Arıza kaydı sonrası watsuptan gelin diye yalvarmak zorundamıyız

arkadaşlar cihaz arızaları sonrası arıza kaydı girmek yeterlimi mevzuata göre bilen varmı lütfen. Kaydı girdikten sonra birde gelsinler diye peşlerinden koşmak zorundamıyız. artık gına geldi

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli Bilgisözleşmeli personel tayin hakkı çocuk yardımı hk.Ocak 2024 tayini hakkında tayinde gitmesek 2 dönem mi 1 yıl mı tayin yapamıyoruz?unvan değişikliği ÇKYS unutulduk mu..?Tıbbi sekreter geçici görevlendirme hakkındaEs tayini ve eğitim tayinimaaş robotu

Sözlük

yargılamak 1 the economist 2024 1 mesaja sadece gülücükle cevap vermek 6 yarım yağlı tereyağı 2 Akrep burcuna fazla yüklenilmesi 4 kan mağarası 1 balık 1 başkasının resmini profil resmi yapmak 1 Kuantum Dolanikligi 1 avunmak 1

Son Haberler

Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiAK Partili aday adayları İstanbul'da en çok Bayrampaşa'ya talip olduTÜED emekli kök aylıklarının 7 bin 500 liraya yükseltilmesini istediBenzine indirim geliyorTrafikte 1000 otomobilden 18'i hibrit ve elektrikli

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar