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Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2023 09:21
İyi Parti Seçmeni Olarak İyi Parti Kararını Tanımıyorum

2023 seçimlerinde iyi partiye oy veren birisi olarak iyi partinin yerel seçim kararını tanımıyorum ve ankarada oyumu chp ye değil mansur yavaşa vereceğim.

bu arada iyi parti yerel seçimde %4 ü aşsın parti için büyük başarı olur.

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