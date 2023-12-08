Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Aralık 2023 10:03
AÖF Önlisans Bekçi Ek Gösterge

Aöf önlisans mezunu bekçi önlisans göstergesinden yararlanır mı?

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