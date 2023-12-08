KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Aralık 2023 10:38
MSB DIŞ KAYNAKTAN ASTSUBAY ALIMI
Arkadaşlar çağrılıp çağrılmayacğımız ne zaman açıklanır

Çok Yazılan Konular

Sözlük

rafine zevk 2 karalama defteri 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 4 ikea 1 02.03.2019 fenerbahçe vs ç.rizespor maçı 1 sokak ortasında kitap okuyarak farkındalık yaratmak 2 Kuantum Dolanikligi 1 pazar 1 evrenin neresindeyiz 3 evrenin en mükemmel simülasyonu 1

Son Haberler

Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiAK Partili aday adayları İstanbul'da en çok Bayrampaşa'ya talip olduTÜED emekli kök aylıklarının 7 bin 500 liraya yükseltilmesini istediBenzine indirim geliyorTrafikte 1000 otomobilden 18'i hibrit ve elektrikli

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar