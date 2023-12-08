KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


08 Aralık 2023 10:41
İstanbul Maden ve Metaller (İMMİB) Personel Alımı

İMMİB 30 kişilik alımı ve son başvuru 20 Aralık 2023

https://immib.org.tr/tr/personel-alimi-yarisma-sinavi-ilani-4

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