Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2023 10:42
Adli Tıp Kurumu Çalışma şartları

Adli Tıp Kurumunda çalışan arkadaşlardan çalışma şartları hakkında yardım istiyorum.

Çalışma saatleri özellikle vardiya olup olmadığı varsa çalışma sistemi nasıl? maaşı nedir? ek ödemeler var mı? Laboratuvarda çalışma şartları nasıldır? Nakil geçmeyi düşünüyorum görüşleriniz benim için çok önemlidir. şimdiden teşekkkür ederim

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