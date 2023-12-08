Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2023 11:14
sağlık bakanlığı alımı
Arkadaşlar gelecek olan sağlık bakanlığı alımında şoför alımı olur mu sizce tahmini kontejan ne olur?? cevaplarınızı bekliyorum.

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