Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay



Kapalı
08 Aralık 2023 11:16
Malatya il emniyet müd.

Malatya il emniyet müdurlugune atamam yapıldı.Deprem bolgesi oldugu icin polisevi kullanilir durumda degilmis. Ne kadar irtibat numarasi varsa ulasmaya çalışıyorum ama bı turlu basarili olamadim. Yardimci olabilecek birileri olursa sevinirim.


Alpayderler
Aday Memur
08 Aralık 2023 12:20
Hayırlı olsun başlama yaptığınız zaman sosyal hizmetler eşyalı konteyner tahsis ediyor
Toplam 1 mesaj

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