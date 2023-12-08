Ağrı Emniyet Müdürlüğü

2.şark çıktı. Bilgisi olan yada orada olanlar bilgi verebilirmi. Kirlar ne kadar. Ev çocuklar götürülebilecek bir yermi. Eğitim nasıl, lise de be ortaokul da okuyan çocuklarım var. Bilgisi olan arkadaşlardan bilgi ve öneri bekliyorum. Merkez, Ağrı Merkezden bahsediyoruz...

2.şark çıktı. Bilgisi olan yada orada olanlar bilgi verebilirmi. Kirlar ne kadar. Ev çocuklar götürülebilecek bir yermi. Eğitim nasıl, lise de be ortaokul da okuyan çocuklarım var. Bilgisi olan arkadaşlardan bilgi ve öneri bekliyorum. Merkez, Ağrı Merkezden bahsediyoruz...