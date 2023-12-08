Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2023 11:59
Gebze adliyesinde görevli yazı işleri müdürünün kalp krizi geçirmesi

Az önce facebook'ta okudum. İlgili hakimin mobbinginden dolayı kalp krizi yaşandığı belirtiliyor. Konunun detayına ilişkin bilgisi olan var mı ?

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