Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


08 Aralık 2023 12:16
Edremit Belediyesi

Edremit Belediyesi memur ve işçi maaşlarını ödemiyor aksatıyor geç ödüyor gibi bir söylenti var acaba ne kadar doğru bilgisi olan arkadaşlar acaba yardımcı olabilir mi ?


Arizonalı
Aday Memur
08 Aralık 2023 13:37
hangi edremit van mı, balıkesir mi

gok14
08 Aralık 2023 13:45

Balıkesir çok pardon belirtmemişim

Arizonalı, 58 dk. önce
hangi edremit van mı, balıkesir mi
Toplam 2 mesaj

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