Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Aralık 2023 12:48

Engelli Kadrosundan İstihdam Edilen İşçi ve Yardımcı Personel
Engelli kadrosundan istihdam edilenlerle ilgili gözlemleriniz.

Bu ankete 1 saat 46 dakikada, 2 kişi oy kullandı

Engelli kadrosundan istihdam edilenlerle ilgili gözlemleriniz.

ExpertE
Daire Başkanı
08 Aralık 2023 13:43

Engelli ile diğer bireyler arasında fark yoktur çoğu da işlerini özenle yerine getirmekteler. Savsaklayan da pek tabii var ancak asıl sorun amirlerin çalıştırmaması, güvenmemesi, uygun işleri seçememesi diye düşünüyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

BDDK verilen ek zam iptal olup tüm memurlara verilmesi Hk.Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Asgari Ücret 2023 Aralık Ayı EnflasyonuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaş robotu güncellemeTV'lere Çıkan Gazeteci ve Uzmanlara Güvenmeyin!14 günlük maaş farkı ne kadar olurAynı kurumda kendi branşıma geçmekOcak ayında, memurların 8 bin lira seyyanen zammı da artacak mı? Seyyanen zam kaç lira olacak?

Sözlük

İçinden geleni söyle 2 diyet 1 Matematik 1 gabriel jesus 2 güvercin pisliğinden medet ummak 1 güneş aktivitesi 2 tatangalar 2 Christmas as Usual 2023 1 Sözlük 2 the economist 2024 1

Son Haberler

Ankara'da sahipsiz köpek saldırısına soruşturma açıldıŞoför İETT otobüsünü iterek durdurmaya çalışmıştı...Hayatını kaybetti'Yılda iki kez üzüm hasadı yapılabilecek araştırmada sona gelindi"'Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldıDİSK'ten asgari ücret açıklaması

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar