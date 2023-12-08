Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Aralık 2023 13:06
2024'te alımlar ne zaman olur? Sınavdan önce yapılır mı?

Merhabalar,

'2020 senesinde Ekpss girdim. Bilgisayar mühendisiyim, 81.4 puanım var. Sınavdan önce bir alım olur mu?

Süreçte özel sektörde çalışıyordum. Artık biraz yoruldum. Bundan ötürü sınava tekrardan çalışacağım. Ancak öncesinde bir alım olursa onu değerlendirmek istiyorum. 2023 Merkezi alımlarını kaçırdım. 76 ile kapatmış. Şimdide teşekkür ederim.

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