Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2023 13:09
4/B Yurt dışı
4/B olarak çalışıp hafta sonu izin günlerinde yurt dışına çıkmak istersek amirlerden izin almamız gerekiyor mu

hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Aralık 2023 14:04

Herhangi bir izin almanıza mevzuat olarak gerek olmasa da bazı kurumların iç uygulaması gereği bildirmenizi isteme gibi durumu olabilmektedir. Bunu kurumunuza sormalısınız.

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