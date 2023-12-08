Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Aralık 2023 13:47
Çalışma sistemi hakkında yardım

6+1 çalışma sisteminde görev kağıdının da 17.00 görünen çıkışın sürekli olarak akşam 9 10 gibi uzatılması bazen 1 olan iznin kapatılması hakkında kanun yönetmelik yönlendirmesi yapabilecek bilgili meslektaşlarımdan yardımını beklerim bu konu hakkında keyfi mesai uzatımında hakkımızı hukuki açıdan nasıl arayabilirim şimdiden vaktini ayıran meslektaşlarıma teşekkür ederim

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