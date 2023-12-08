Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Aralık 2023 14:12
6175 Unvan Kodlu Uzman Arkadaşlar
Merhaba Arkadaşlar, 6175 unvan kodlu uzman memur arkadaşlar biliyorsunuz birçoğumuz A grubu kadrodaki uzman arkadaşlarla aynı işi yapmamıza rağmen özlük haklarımız yeni başlayan memurla aynı düzeyde bu konuda araştırma yapam uzman arkadaşlar var mıdır?

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