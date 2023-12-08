Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Aralık 2023 14:19
Yeni Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

Söylentiye göre 4+4 olan görev süresi 7+7 olmuş, il içi ve il dışı yönetici olarak atama gelmiş.

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