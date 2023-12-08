Engelli memur emekli

Kendiniz için soruyorsaniz biraz daha detaya ihtiyaç var. Örn. Hangi yıl başladınız? Hizmet süresi vb Engelli olarak mı başladınız sonradan mı engelli oldunuz? sonradan engelli olduysanız rapor oranının nedir.

Kendiniz için soruyorsaniz biraz daha detaya ihtiyaç var. Örn. Hangi yıl başladınız? Hizmet süresi vb Engelli olarak mı başladınız sonradan mı engelli oldunuz? sonradan engelli olduysanız rapor oranının nedir.