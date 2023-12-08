Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Aralık 2023 15:13
Engelli memur emekli

Engelli memur kamu kurumundan kaç yılda emekli olur?


cjbsyf
Memur
08 Aralık 2023 15:33
Kendiniz için soruyorsaniz biraz daha detaya ihtiyaç var. Örn. Hangi yıl başladınız? Hizmet süresi vb Engelli olarak mı başladınız sonradan mı engelli oldunuz? sonradan engelli olduysanız rapor oranının nedir.
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