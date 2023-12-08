İMMİB Alımı Hakkında Yardım

Merhaba arkadaşlar başlıktan da anlaşılacağı üzere bazı sorularım var yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa şimdiden teşekkür ederim.

1- Şu an bir kamu kurumunda 657'e tabi olarak çalışıyorum. İMMİB'e kitlere geçer gibi buradan istifa edip direkt geçebiliyor muyum ? Yoksa muvafakat gerekiyor mu ? (4857'ye tabi olunduğu için direkt geçilir diye düşünüyorum ama %100 emin olmadan bir yorumda bulunmak istemediğim için soruyorum)

2- İMMİB'te 4857'ye tabi olarak çalıştığımız için bu işverenin bizi istediği zaman işten çıkarabileceği anlamına geliyor mu yoksa KPSS puanı ile atandığımız için iş güvencemiz var mı ?

3- 20/12/2023'te sona erecek alım için idari personel alımı sadece İstanbul ilini mi kapsamaktadır ? Yoksa alım tüm Türkiye olarak mı yapılmakta ? (Kurumun faaliyet bölgelerini bilmediğim için bu soruyu soruyorum)

İlginize ve zamanınıza şimdiden teşekkürler.