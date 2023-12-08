Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Aralık 2023 16:14
maaş robotu
arkadaşlar merhaba biraz önce maaş robotunda şubat 2024 maaşıma baktım hesaplara göre yüzde 50,5 civarı bir zaml hesaplanmış gözüküyor da neye göre hesaplama yapmış olabilirler acaba daha net bir şey yok ortada beye göre hesaplama yapmış olabilirler. sadece yüzde 15 hesaplama yapıp ortaya çıkmamış anlaşılan da bir size danışmak istedim

Karizmaunl
Şube Müdürü
08 Aralık 2023 16:22

ocak zammı+enflasyon farkının %49 olacağı şekilde varsayılarak katsayılar güncellenmiş, güncellenen katsayılara göre hesaplama yapıyor


Abbas.KILKUYRUK2
Şef
08 Aralık 2023 16:38

Asgari ücret tespit edildiğinde robotta da değişiklik yapılacak, bir miktar daha yukarı yönlü güncelleme olacaktır maaşlarda.

Karizmaunl, 1 saat önce

ocak zammı+enflasyon farkının %49 olacağı şekilde varsayılarak katsayılar güncellenmiş, güncellenen katsayılara göre hesaplama yapıyor


Produss
Daire Başkanı
08 Aralık 2023 16:54

Oraya %45 zam ekleseydi niye 45 diye yazardın.


ahmeterz
Memur
08 Aralık 2023 17:01
ben sadece enflasyon eklenmiş neye göre eklenmiş diye sormak istedim nasıl insanlarsınız kalbiniz dilinize elinize yansımış. Allahım n yarattığı bir insansın sırf o yüzden sana saygı duyuyorum
Produss, 40 dk. önce

Oraya %45 zam ekleseydi niye 45 diye yazardın.


10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
08 Aralık 2023 17:14
Ciddiye bile alma bunları. Bildiğini paylasmayacaksan ne diye buraya gelirsin diye sorarlar adama kardeş. O sebeple sorulan sorulara bu şekilde irite eden ve çapı olmayan cevap veren bişeyleri hiç ciddiye alma. ilgi ihtiyacı olan garip canlılar bunlar. her konu içinde benzer boşlaf yapanlar mevcut, genelde de aynı nickler. Koyverrrr gitsinn
ahmeterz, 33 dk. önce
ben sadece enflasyon eklenmiş neye göre eklenmiş diye sormak istedim nasıl insanlarsınız kalbiniz dilinize elinize yansımış. Allahım n yarattığı bir insansın sırf o yüzden sana saygı duyuyorum
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