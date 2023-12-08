maaş robotu

arkadaşlar merhaba biraz önce maaş robotunda şubat 2024 maaşıma baktım hesaplara göre yüzde 50,5 civarı bir zaml hesaplanmış gözüküyor da neye göre hesaplama yapmış olabilirler acaba daha net bir şey yok ortada beye göre hesaplama yapmış olabilirler. sadece yüzde 15 hesaplama yapıp ortaya çıkmamış anlaşılan da bir size danışmak istedim

arkadaşlar merhaba biraz önce maaş robotunda şubat 2024 maaşıma baktım hesaplara göre yüzde 50,5 civarı bir zaml hesaplanmış gözüküyor da neye göre hesaplama yapmış olabilirler acaba daha net bir şey yok ortada beye göre hesaplama yapmış olabilirler. sadece yüzde 15 hesaplama yapıp ortaya çıkmamış anlaşılan da bir size danışmak istedim