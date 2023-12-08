8 Aralık Yargı Çalışanları Günü

Merhabalar ; Öncelikle bugün Yargı Çalışanları günü . Öncelikle beni büyüten, okutan, bu günlere gelmeme sebep olan Emekli Mübaşir Babam'ın ellerinden, ayaklarından öperim. Başta babam olmak üzere tüm Mübaşir, Hizmetli, Zabit Katibi, Yazı İşleri Müdürü, Tekniker, Teknisyen ve tüm Adalet Bakanlığı çalışanlarının 8 Aralık Yargı Çalışanları Gününü Kutlarım. Sağolun varolun. Hepiniz iyi ki varsınız .

Merhabalar ; Öncelikle bugün Yargı Çalışanları günü . Öncelikle beni büyüten, okutan, bu günlere gelmeme sebep olan Emekli Mübaşir Babam'ın ellerinden, ayaklarından öperim. Başta babam olmak üzere tüm Mübaşir, Hizmetli, Zabit Katibi, Yazı İşleri Müdürü, Tekniker, Teknisyen ve tüm Adalet Bakanlığı çalışanlarının 8 Aralık Yargı Çalışanları Gününü Kutlarım. Sağolun varolun. Hepiniz iyi ki varsınız .