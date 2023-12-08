sözleşmeli personel, görev dışı çalıştırma

Merhaba arkadaşlar. Adliyede şoför olarak sözleşmeli işe başladım. pazartesi günü imzaları attık ve işlemlerimiz yapıldı. Daha çok taze personelim anlayacağınız. İdare işleri müdürü benden için pazartesiden itibaren santrale geçsin demiş. Böyle bir hakkı varmı ? santrale geçmemek daha doğrusu şöförlüğe devam etmek için Benim nasıl davranmam ne yapmam gerekiyor? tecrübeli arkadaşlar Bilgi verebilir mi ?

Merhaba arkadaşlar. Adliyede şoför olarak sözleşmeli işe başladım. pazartesi günü imzaları attık ve işlemlerimiz yapıldı. Daha çok taze personelim anlayacağınız. İdare işleri müdürü benden için pazartesiden itibaren santrale geçsin demiş. Böyle bir hakkı varmı ? santrale geçmemek daha doğrusu şöförlüğe devam etmek için Benim nasıl davranmam ne yapmam gerekiyor? tecrübeli arkadaşlar Bilgi verebilir mi ?