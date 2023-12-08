Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2023 17:44
Anayasa Mahkemesi Kararlarının 9 Ay Sonra Yürürlüğe Girmesi

https://www.memurlar.net/haber/1085325/anayasa-mahkemesinden-ust-kademe-kamu-yoneticilerine-dair-onemli-karar.html

Bu haberdeki Anayasa Mahkemesi kararında olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında verdiği kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesini hükme bağlıyor.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararın neden hemen yürürlüğe girmesi yönünde değil de , 9 ay sonra yürürlüğe girmesi yürürlüğe girmesi yönünde karar alıyor?

Bilen arkadaşların yardımını bekliyorum.

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