Alan değişikliği 5.6. Hizmet bölgesi kararından dönülmelidir

Bu konu memurlar net ana sayfada da haber oldu. Yönetmelikte böyle bir madde olmamadına karşın böyle bir uygulama öğretmenleri çok zorlamakta alan değişikliğinini imkansız hale getirmektedir.

Daha öncede bahsetmiştim benim alanıma daha önce alan değişikliği yapan kişi beni norm fazlası yaptı, ben şimdi norm fazlasıyım ama ben şimdi alan değiştiremiyorum bunun neresi adil

Madem öyle şimdiye kadar tüm alan değiştirenler alanlarına geri dönsün

Bu karardan vazgeçilmeli il içindeki tüm kadrolar açılmalıdır daha önce olduğu gibi