aile sosyal bakanlığı sözleşmeyi fesh edebilr miyim?

Arkadaşlar merhaba, ben Vanda yaşlı bakım olarak çalışıyorum, birtakım problemlerden dolayı işten çıkmak istiyorum, bu Ağustos ayında işe girdim de Ocak ayında sözleşme yenilenecek mi yenilemesem olur mu ? bilgi verirseniz sevinirim.

Arkadaşlar merhaba, ben Vanda yaşlı bakım olarak çalışıyorum, birtakım problemlerden dolayı işten çıkmak istiyorum, bu Ağustos ayında işe girdim de Ocak ayında sözleşme yenilenecek mi yenilemesem olur mu ? bilgi verirseniz sevinirim.