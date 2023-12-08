2023/7 kpss

Arkadaşlar çevre ve şehircilik bakanlığı alım yapıyor bu kurumda muhasebeci genelde hangi birimde ve hangi görevleri yapıyor ve kurum hakkında detaylı bilgilendirirseniz sevinirim atanan arkadaslara hayırlı olsun diliyorum

Arkadaşlar çevre ve şehircilik bakanlığı alım yapıyor bu kurumda muhasebeci genelde hangi birimde ve hangi görevleri yapıyor ve kurum hakkında detaylı bilgilendirirseniz sevinirim atanan arkadaslara hayırlı olsun diliyorum