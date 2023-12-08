Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Aralık 2023 20:21
Norm Fazlası Atamalarda 3 Puanla Atanan Kadrolu Öğretmenler

Açıklanan sonuçlara baktığımda il merkez ilçelerinde hizmet puanı 3 olan 5 olanlar atanmış görünüyor. Puanı 150 civarı olan atanamamış 3 puanı olan atanmış. 3 puan 5 puan olanların çalıştığı kurum ilçe milli eğitim müdürlüğü görünüyor.

Merak ettiğim şey şu: kadrolu öğretmenin hizmet puanı nasıl 3 puan olur? Aşağıdaki linkte norm fazlası atama sonuçları var. Tarih branşındaki bu 3 puanlı 5 hizmet puanlı atamalar neye göre olmuş olabilir? 3 hizmet puanlı öğretmen nasıl kadrolu olur?

https://erzurum.meb.gov.tr/www/duyurular/kategori/2


avea11
Memur
08 Aralık 2023 22:12

Resen atama olduysa puanı en düşükten başlandığı için düşük puanlı olanlar atanmış olabilir.

Puanlarının düşük olması ise uzun süredir ücretsiz izinde olma ihtimalini düşündürttü


neron01
Aday Memur
08 Aralık 2023 22:23

engelli öğretmendir , genelde engelli öğretmenler il veya ilçe emrinde oluyor ve kadrolu oluyorlar

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