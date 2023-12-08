Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2023 21:29
11 Haziranda Yüksek Disiplin Kuruluna Girdim ,Sonuç hala gelmedi,Açıklanmadı ?

11 Haziranda Yüksek Disiplin Kuruluna Girdim ,Sonuç hala gelmedi,Açıklanmadı ? 2 gün sonra 6 ay olucak . Bu süreç nasıl ilerliyor bilen varmı sonuç ne zaman açıklanır bana nasıl tebliğ edilir bundan sonraki süreç nedir ?

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