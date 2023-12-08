meb de sınavsız unvan değişikliği

X ilin de unvan değişikliği için Kadro açıldı 2 yıllık aşçı yim. Ama 3 yıl şartı istiyor. Bilgisayar işletmeni belgem var. Bilgisayar isletmenligi ve vhki kadrolarina başvursam. Çıkar mı. Kabul edilir mi.

X ilin de unvan değişikliği için Kadro açıldı 2 yıllık aşçı yim. Ama 3 yıl şartı istiyor. Bilgisayar işletmeni belgem var. Bilgisayar isletmenligi ve vhki kadrolarina başvursam. Çıkar mı. Kabul edilir mi.