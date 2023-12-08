Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


08 Aralık 2023 22:40
Fırat Üniversitesi Lojman Adaletsizliği

merhaba

Fırat Üni. akademik personelim lojman için 3 yıldır bekliyorum fakat 70 küsür kişi önümde, her yıl geri gidiyorum.

lojmanlar 5 yıllık tahsis yapılmasına rağmen 20 yıl 25 yıl lojmanda kalan Profesörler var, yetmezmiş gibi lojmanda oturup dışarıda evini kiraya veren var.

Nerede Hak Nerede Adalet.....

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