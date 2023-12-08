Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2023 23:35
657 istifa sonrası dönen kimse var mı

657 den istifa ettim öğretmenliğe geçtim fakat rahatsızlığımdan dolayı şuan öğretmenlik yapamıyorum eski kurumuma geri dönmek için dilekçe verdim ama cevap vermediler ne yapabilirim

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli memur resmi tatil hakkındaNikah gerekçesine izin vermiyorlarUzaktan eğitim kapısıDestek personeli kadroya geçince yhs-hizmetli unvanına geçenler topluluğu4/B Yurt dışı SGK 4B 2023/62023/7 kpssEngelli Yakınından Dolayı Tayin4b sözleşmeli personel kurum içi geçici görevlendirmeSgk iş giriş hk.

Sözlük

evrenin neresindeyiz 3 sentinel adası 2 çömelme egzersizi 1 karalama defteri 1 sokak ortasında kitap okuyarak farkındalık yaratmak 3 idal 1 en hüzünlü cümleler 4 hoşgeldin 1 gavga 2 mısır medeniyeti 8

Son Haberler

Muhakkikin önerisini yanlış bulan kurul disiplin dosyasını ne yapar?9 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıAkşener'den 6'lı masa itirafı: Arıza çıkarmamak için ben herşeyden vazgeçtimABD'den 'Gazze'de acil insani ateşkes' talebine vetoBaşsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar