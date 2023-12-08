Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Aralık 2023 23:51
Matematik öğretmenliğinden Rehber Öğretmenliğe Alan değişikliği

Merhaba arkadaşlar. 16 yıldır ilköğretim matematik öğretmenliği yapmaktayım. Yakın zamanda ikinci üniversitemi de bitirerek PDR alanında da lisans diplomasına sahip oldum. Son yayınlanan alan değişikliğinden faydalanmayı düşünüyorum, kılavuzu da okudum ancak bu konuda sorularım olacak. Tanıdıklarım arasında böylesi bir yol izleyen olmadığı için buraya yazmak istedim. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

1. kontenjanları başvurudan önce yayınlıyorlar mı?

2. süreç nasıl işliyor? Ben şöyle tahmin ediyorum. Ön başvurumuz alındıktan sonra okulları görebiliyoruz, eş durumu gibi. Sonra sadece bulunduğumuz il içinde tercih yapıyoruz. Bu aşamada tercih yapmasak sorun olur mu?

3. Alan değişikliği gerçekleştiğinde özlük haklarımızda herhangi bir kayıp oluyor mu? Hizmet puanı gibi, uzman-başöğretmenlik yıl sayımı gibi -şu an uzman öğretmenim.

4. Bu arada açık öğretimden de sosyoloji diplomasına sahibim. başvuru sırasında PDR'ye geçiş isteğimi belirtmem gerekiyor mu? Bu konuda bir hata olsun istemem.

5. Kişisel bir soru: Kontenjanlar 5. ve 6. hizmet bölgeleri ile sınırlandırılmış. Bu demek ki bulunduğum yerden epeyi uzak okullar açılacak. ancak eş durumundan yaz aylarında dönme şansım olabilir. Forumda epeyi tartışması dönüyor. Ben de rehber öğretmenlerin daha konforlu çalışma şartlarına sahip olduğunu düşünüyorum. Matematik alanı da çok değerli bir alan ama en yorucu branşlardan birisi. Bu şartlar altında bu uğraşa değer mi sizce?

6. Gelecek yıllarda bu hak yeniden tanınır mı? Bu yıl alan değişikliği yapma konusunda aceleci olmalı mıyım?

7. Varsayalım PDR ye geçtim ve aradığımı bulamadım. Geri dönme şansım var mı? bu yine alan değişikliği süreci ile mi gerçekleşiyor?

8. Son sorum rehber öğretmen arkadaşlara: Görüştüğüm tüm öğretmen arkadaşlarım sizin çalışma şartlarınızın çok daha iyi olduğunu düşünüyor? siz ne düşünüyorsunuz? sizce işinizin şartları nasıl? bir branş öğretmeni ile kıyaslayarak cevap verirseniz sevinirim.

Şimdiden teşekkürler.


crabnet355
Müsteşar
09 Aralık 2023 00:29
Ben şöyle biliyorum il dışı gibi sistemde okullar görünecek.. Tercih edeceksin.Hiç bir hak kaybın yok.Dönüş mebe bağlı.Sonraki alan değişikliğinde yeni alanında belli bir süre çalışma şartı getirmezse ilk alan değişikliğinde dönersin..Sosyolojiyi karıştırma alakası yok..Alan değişikliği her zaman olan bir şey değil bundan sonra şartları daha da zorlaştıracaklar.Belki de tamamen kaldıracaklar..Bu alan değişikliği Altın değerinde bence. Öğrenciyle ders ortamında muhatap olmadığın bir branş bence çok değerli, 70 yaşına kadar bile yapılır bu iş.. Çok şanslı olduğunu düşünüyorum.Keşke yaşım biraz daha genç olaydı da bende bitireydim..
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