Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Aralık 2023 23:58
Rapor alan kişi yerine kura çekimi

Bir meslektaşım rapor aldı. Yerine çalışacak kişiler kura ile belirlendi fakat kurada çıkan kişinin zaten 16 saat fazla mesaisi var. Kura ya girecek kişiler mesaisi az olan olması gerekmiyor mu öncelikle. Yani birileri 24 saat mesaili çalışırken birisi sıfır mesaili çalışıyor bunun yasal bir açıklaması yok mu itiraz etmek için.

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