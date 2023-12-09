Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Aralık 2023 00:07
Eskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlar

Başvuran var mı ve Sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgisi olan var mı acaba

Çok Yazılan Konular

Üniversite İdari Personeli Tayin SorunuGeriye Dönük Eş YardımıBelediyede yemek parasıBelediyede GİH Kadrosundan THS Kadrosuna Geçişte Başka Belediyeye Nakil KonusuÜniversitede düz memurEdremit BelediyesiÜniversite destek personeli maaşıGörevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Belediyede sosyal denge tazminatınız ne kadar

Sözlük

Cici çocuk 2 Güne kahveyle başlamak vs güne çayla başlamak 1 yargı 2 idal 1 cem özer 2 İçinden geleni söyle 2 galaksi 1 sözlüğü canlandırma fikirleri 2 küplere binmek 2 Torpil 1

Son Haberler

Muhakkikin önerisini yanlış bulan kurul disiplin dosyasını ne yapar?9 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıAkşener'den 6'lı masa itirafı: Arıza çıkarmamak için ben herşeyden vazgeçtimABD'den 'Gazze'de acil insani ateşkes' talebine vetoBaşsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar