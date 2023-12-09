KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Aralık 2023 00:44
DHMİ Makina/Motor

Merhaba arkadaşlar. DHMİ iklimlendirme veya mekatronik bölümünden dhmi tekniker olarak atananlar. Hangi gruba giriyor.hangisi makina/motor diye geçiyor acaba?

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