KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Aralık 2023 00:46
JANDARMA AÇIKTAN MEMUR ALIMI

arkadaşlar merhaba 2023 kpss-p3 puanım 77 jandarmanın açıktan memur alımına başvuru yapsam şansım nedir başvuru yapan var mı

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Taktik verirseniz çok sevinirim yoksa umutsuz vaka mıyım?KPSS B grubundan nasıl atanılıyor?İMMİBBelediyeye memur olarak atanırsak puanımız yanar mı ?ÇŞB alımıÜniversite MemurluğuKpss B +90 HedefleyenlerTCDD Hareket memurlari

Sözlük

galaksi 1 yargılamak 1 capuchin yeraltı mezarları 2 tatangalar 2 nakşibendilik 1 ben şeker kullanmıyorum 2 çiçeği burnunda 2 Güne kahveyle başlamak vs güne çayla başlamak 1 Mansa musa 1 zifir 2

Son Haberler

Muhakkikin önerisini yanlış bulan kurul disiplin dosyasını ne yapar?9 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıAkşener'den 6'lı masa itirafı: Arıza çıkarmamak için ben herşeyden vazgeçtimABD'den 'Gazze'de acil insani ateşkes' talebine vetoBaşsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar