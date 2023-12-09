Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Aralık 2023 00:56
Jandarma Bekçi

Jandarma bekçi şartlarında askerlik şartı olur mu ?

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