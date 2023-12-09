Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Aralık 2023 01:10
Boşanma1

Ayrı şehirde olan memur eşimle boşanma durumunda tayin isteme hakkımız oluyor mu? Personel şube dikkate alıyor mu bu tür talebi

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