Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2023 01:47
jandarma eşleri eş durumu tayini acillllll

askeri personellerin eşlerinin sağlık bakanlığının sözleşmeli personel için açtığı eş durumu kurasında gitme olasılığı nedir bu arada eşim kadrolu jandarma personeli ve benim de bir senem ocakta bitecek


cokmuhalif
Aday Memur
09 Aralık 2023 02:13

Siz kuraya katılıyor musunuz yoksa direk eşinizin yanına tayin mi yapılıyor acaba etrafımızda gördüğümüz genelde güvenlik personeli eşlerin aile birliği sağlanıyor ama tabi yanlış bilgi vermek istemem belki üst sıralara yerleşir diye yardımcı olayım konu


cokmuhalif
Aday Memur
09 Aralık 2023 02:14

Biz de bekliyoruz açıkçası ancak eşim guvenlik personeli değil kamu personeli olasılık biz de düşük mü acaba

cokmuhalif, 50 dk. önce

Siz kuraya katılıyor musunuz yoksa direk eşinizin yanına tayin mi yapılıyor acaba etrafımızda gördüğümüz genelde güvenlik personeli eşlerin aile birliği sağlanıyor ama tabi yanlış bilgi vermek istemem belki üst sıralara yerleşir diye yardımcı olayım konu

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli Bilgisözleşmeli personel tayin hakkı Tıbbi sekreter geçici görevlendirme hakkındaçocuk yardımı hk.jandarma eşleri eş durumu tayini acillllllÇKYS unutulduk mu..?Es tayini ve eğitim tayinigiyim yardımıunvan değişikliği Aile hekimliğine geçiş evrakları

Sözlük

mesaja sadece gülücükle cevap vermek 4 Kuantum Dolanikligi 1 karalama defteri 1 Sözlük 1 Romance in Style 2022 1 gabriel jesus 2 Güne kahveyle başlamak vs güne çayla başlamak 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 8 iş başvurusu yaparken cv ye sözlük yazarı olduğunu belirtmek 1 Pizza 2

Son Haberler

Muhakkikin önerisini yanlış bulan kurul disiplin dosyasını ne yapar?9 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıAkşener'den 6'lı masa itirafı: Arıza çıkarmamak için ben herşeyden vazgeçtimABD'den 'Gazze'de acil insani ateşkes' talebine vetoBaşsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar