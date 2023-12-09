6 ay hapis cezası Hagb

merhaba devrelerim. 2017 yılında yıllık ızındeyken karıstıgım kavgada tehdit sucundan 6 ay hapis cezası aldım ve hagb uygulandı. ayrıca hakaretten para cezası aldım. cezalar tarafıma yeni teblığ edildi. itiraz edecem tabıkıde ama memuriyete ne gibi zararı olur. not: idari sorusturmamda ceza almadım.

merhaba devrelerim. 2017 yılında yıllık ızındeyken karıstıgım kavgada tehdit sucundan 6 ay hapis cezası aldım ve hagb uygulandı. ayrıca hakaretten para cezası aldım. cezalar tarafıma yeni teblığ edildi. itiraz edecem tabıkıde ama memuriyete ne gibi zararı olur. not: idari sorusturmamda ceza almadım.