Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Aralık 2023 02:26
6 ay hapis cezası Hagb
merhaba devrelerim. 2017 yılında yıllık ızındeyken karıstıgım kavgada tehdit sucundan 6 ay hapis cezası aldım ve hagb uygulandı. ayrıca hakaretten para cezası aldım. cezalar tarafıma yeni teblığ edildi. itiraz edecem tabıkıde ama memuriyete ne gibi zararı olur. not: idari sorusturmamda ceza almadım.

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