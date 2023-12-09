Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


09 Aralık 2023 03:27
9.12.2023 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kendine kadro açtıran adayın

Kırşehir ahi evran üniversitesinde kendisine özel kadro açılan akademisyen adayı (!) bizzat kendi ilanı için doktora tezini "tamamladım" şeklinde yazmış, işin komik tarafı bunu düzeltmeden yayımlamışlar. artık kontrol etmeye bile tenezzül etmiyorlar.

linki : https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/12/20231209-4-11.pdf

Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji, Doktor Öğretim Üyesi


Pharm
Memur
09 Aralık 2023 07:54
Meraktan ilanları inceledim ağzım açık kaldı, tamamladım şartı tam bir komedi. Bence ilanlara bir sütun daha açıp kişilerin kimlik bilgileri de yazılmalı artık.

Uzaytamircisi
Aday Memur
09 Aralık 2023 19:13

hocam çok örneği var maalesef. Göstere göstere yapılıyor

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