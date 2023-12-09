Nasıl Geçiş yapabilirim.

14 yıllık en gelli kadrosunda memurum. kadro derece 5 ve emekliliğe esas kadro derece ise 4/1 yeşil pasaport alıp emekli olmak istiyorum. fakat kadro derece 3 olması gerek bunun için de memurluğa vhki veya bilgisayar iletmeni ön ünvan almam gerekli. vhki ön ünvan için ne yapabilirim bulunduğum il müdürlüğü bu konuda çok pasif ve ilçelere gönderiyor. Kadro derece ün 3 olması üçin ön ünvan vhki veya bilgisayar işletmen olmam gerek bunun için kısa yolu yok mu? Bilgisayar sertifikam fazlası ile var ön lisans mezunuyum

14 yıllık en gelli kadrosunda memurum. kadro derece 5 ve emekliliğe esas kadro derece ise 4/1 yeşil pasaport alıp emekli olmak istiyorum. fakat kadro derece 3 olması gerek bunun için de memurluğa vhki veya bilgisayar iletmeni ön ünvan almam gerekli. vhki ön ünvan için ne yapabilirim bulunduğum il müdürlüğü bu konuda çok pasif ve ilçelere gönderiyor. Kadro derece ün 3 olması üçin ön ünvan vhki veya bilgisayar işletmen olmam gerek bunun için kısa yolu yok mu? Bilgisayar sertifikam fazlası ile var ön lisans mezunuyum