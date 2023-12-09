Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Aralık 2023 05:44
Bekçi çalışma alanı

Selamun aleyküm abilerim kardeşlerim bir sorum olacak.çarşı ve mahalle bekçileri noktalarda çalışabilir mi uygulama noktalarında çevre koruma nöbeti tutabilirmi?.son çıkan kanun ve yönetmeliğe göre sadece devriye hizmeti yürütmesi gerekmez mi.konu hakkında bilgisi olan yazabilir mi

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