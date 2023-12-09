Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2023 07:51
Vekaletname ile 4b sözleşme imzalama

4b olarak atandım ve sözleşme imzalamak için il müdürlüğüne değil de Ankaraya çağırıyorlar. Gidebilme durumum yok. Vekaletname ile imzalatma oluyor mu?

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